В зоне СВО ликвидирован боевик «Грузинского легиона»* Надирадзе

Надирадзе участвовал в боях на стороне Украины с начала СВО.
Командир «Грузинского легиона» (террористическая организация, запрещена в РФ) Вооруженных сил Украины Вано Надирадзе был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил грузинский журналист Рати Муджири на своей странице в Facebook (Meta признана экстремистской и запрещена в России).
«Салют героям. Пусть земля тебе будет пухом», — написал Муджири, опубликовав фотографию погибшего командира. Сообщения о гибели Надирадзе также появились на его странице в соцсети. По данным журналиста, Надирадзе планировал провести совместный эфир на YouTube вечером 22 июня, чтобы рассказать о ситуации в Сумской области и обстановке в зоне проведения СВО, однако до эфира не дожил.
Вано Надирадзе, 54-летний гражданин Грузии, воевал на стороне Украины против России с 2022 года. В ноябре 2024 года российский суд заочно осудил его и еще троих граждан Грузии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Надирадзе возглавлял «Грузинский легион» — подразделение, сформированное из добровольцев из Грузии и других стран, участвующее в вооруженном конфликте на территории Украины.
Ранее стало известно, что на территории, используемой «Грузинским национальным легионом» (организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации), который принимает участие в боевых действиях на стороне украинской армии, произошел взрыв. По предварительным данным, случившееся расценивается как диверсионный акт. В результате инцидента погиб один из представителей данного формирования.
* «Грузинский национальный легион» — организация признана террористической на территории РФ по решению Южного окружного военного суда и запрещена.