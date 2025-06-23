В зоне СВО ликвидирован боевик «Грузинского легиона»* Надирадзе

Вано Надирадзе, 54-летний гражданин Грузии, воевал на стороне Украины против России с 2022 года. В ноябре 2024 года российский суд заочно осудил его и еще троих граждан Грузии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Надирадзе возглавлял «Грузинский легион» — подразделение, сформированное из добровольцев из Грузии и других стран, участвующее в вооруженном конфликте на территории Украины.