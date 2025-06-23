Нетаньяху заявил о близости к целям Израиля в Иране

Израильский премьер подчеркнул, что страна не намерена втягиваться в затяжной конфликт. При этом он заявил, что операция не будет завершена до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные задачи. Нетаньяху также сообщил о значительном прогрессе и отметил роль поддержки со стороны бывшего президента США Дональда Трампа в успешной реализации намеченных целей.