Стало известно о состоянии пострадавшего директора парка львов «Тайган»

«Дорогие друзья, как многие из нас уже знают, сегодня в парке львов “Тайган” на Олега Алексеевича напал лев и нанес ему ранения. Сейчас Олег Алексеевич находится в больнице, врачи стабилизировали его состояние, и ему ничего не угрожает», — написал знакомый с ситуацией Писковой в telegram-канале. Он отметил, что в медицинском учреждении вместе с Зубковым сейчас присутствуют его родственники и близкие.