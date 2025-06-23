В Сумской области Украины депутата избили замороженной скумбрией

В украинском городе Ахтырка местный депутат оказался в центре скандала после того, как получил удар по лбу замороженной скумбрией. Нападение совершил 65-летний мужчина, воспользовавшийся рыбой как импровизированным оружием, сообщает «Украина.ру».
В результате неожиданной атаки депутат получил ушиб и был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Медики оказали пострадавшему помощь, после чего ему была назначена компенсация в размере почти 9,5 тысячи гривен.
По предварительным данным, причиной конфликта стал личный спор между двумя мужчинами. Правоохранительные органы продолжают разбираться в деталях происшествия.
Ранее на Украине два брата убили мужчину из-за российской музыки. Отмечается, что братья нанесли потерпевшему более 20 ударов ножом и металлической кастрюлей.