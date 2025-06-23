Врачи стабилизировали состояние директора парка «Тайган» после нападения льва

«Дорогие друзья, как многие уже знают, сегодня на Олега Алексеевича напал лев и нанес ему ранения. Сейчас он находится в больнице, врачи стабилизировали его состояние, и ему ничего не угрожает» — сообщил Писковой.
По словам врача, Зубков — сильный человек, который уже перенёс множество испытаний и выкарабкается из этого. Родные и близкие сейчас находятся рядом с ним в больнице.
Ранее стало известно, что Зубкова подключили к аппарату ИВЛ из-за серьёзных травм. Лев сильно порвал ему трахею, мужчина находился в крайне тяжëлом состоянии. По предварительным данным, на директора «Тайгана» напали те же львы, которые в прошлом году загрызли сотрудницу парка.