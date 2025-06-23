Врач рассказал, что состояние Олега Зубкова после нападения львов стабилизировалось

Ветеринарный врач Василий Писковой, сотрудничающий с парком «Тайган», сообщил, что состояние его директора после нападения льва стабилизировано, угрозы жизни нет.
22 июня региональное следственное управление СК РФ подтвердило, что Олег Зубков получил множественные травмы в результате инцидента и находится в реанимации, проводится проверка.
В своём Telegram-канале Писковой написал: «Дорогие друзья, сегодня в парке львов “Тайган” на Олега Алексеевича напал лев и причинил ему ранения. Сейчас он в больнице, врачи стабилизировали его состояние, угроза жизни отсутствует». Родные и близкие Зубкова находятся рядом с ним.
Ранее было опубликовано видео нападения львов на владельца «Тайгана» Зубкова.