Врач рассказал, что состояние Олега Зубкова после нападения львов стабилизировалось

В своём Telegram-канале Писковой написал: «Дорогие друзья, сегодня в парке львов “Тайган” на Олега Алексеевича напал лев и причинил ему ранения. Сейчас он в больнице, врачи стабилизировали его состояние, угроза жизни отсутствует». Родные и близкие Зубкова находятся рядом с ним.