«Обращался как с детьми»: Коллега пострадавшего от льва Олега Зубкова рассказал об его отношении к хищникам

Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков, госпитализированный в тяжелом состоянии после нападения льва, обращался даже со взрослыми хищниками как с детьми. Об этом рассказал директор мариупольского зоопарка Савелий Вашура.
«[Зубков к животным] заходит, общается. Тапочком кого-то побьет, поругает. Ну как-то с ними как с маленькими детьми, хотя они все взрослые львы там и тигры», — цитирует Вашуру издание «Известия».
Большинство хищников знают Зубкова с рождения, так как они появляются на свет на территории «Тайгана» и директор уделяет их воспитанию много времени, добавил Вашура.
Напомним, лев набросился на Зубкова во время кормления животных в сафари-парке. Мужчина сам смог выбраться из закрытой клетки и потерял сознание. Зубкова прооперировали, сообщается, что медики смогли стабилизировать его состояние.
Дрессировщик Эдгард Запашный, комментируя ЧП с Зубковым, рассказал, что лев порвал ему трахею.