Врач дал неутешительный прогноз о состоянии Зубкова после нападения льва

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудино-ключичный с обеих сторон с кровотечением активным и оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, трахея ушита, мышцы ушиты, кровотечение остановлено. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии до завтрашнего дня он будет здесь, завтра будет решаться вопрос о переводе в больницу», — рассказал Андрей Дорошенко, передает Mash.