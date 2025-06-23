Врач дал неутешительный прогноз о состоянии Зубкова после нападения льва

Лев разорвал Зубкову трахею, рассказал хирург.
Главный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко сообщил, что мужчине, пострадавшему в результате нападения льва, провели экстренную операцию, которая длилась три часа. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако его состояние удалось стабилизировать.
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«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудино-ключичный с обеих сторон с кровотечением активным и оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, трахея ушита, мышцы ушиты, кровотечение остановлено. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии до завтрашнего дня он будет здесь, завтра будет решаться вопрос о переводе в больницу», — рассказал Андрей Дорошенко, передает Mash.
Пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ сообщила о начале проверки по факту нападения льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Инцидент произошел во время кормления животных: владелец парка зашел в вольер к хищнику, после чего лев по неустановленным причинам совершил на него нападение, напоминает телеканал 360.