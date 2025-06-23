СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка «Тайган»

«В ходе проведения проверки установлено, что непосредственно место нападения льва на директора парка “Тайган” произошло под данными подмостками», — сообщил следователь на видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На видеозаписи под навесным мостом, перекинутым через открытую часть парка, по которой беспрепятственно передвигаются львы, можно увидеть лежащее вверх дном ведро.