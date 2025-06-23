Врачи прооперировали Зубкова, пострадавшего от нападения льва в «Тайгане»

Также стало известно, что Зубков, пострадавший от нападения льва, относился к хищникам, как к детям. Директор зоопарка объяснил, что многие хищники рождаются в «Тайгане» и знакомы с Зубковым с детства, так как он проводит с ними много времени. Вырастая, зверей выпускают в саванну.