Врачи прооперировали Зубкова, пострадавшего от нападения льва в «Тайгане»

Директор парка львов «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, был прооперирован в районной больнице. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Минздраве Крыма.
После стабилизации состояния Зубкова планируется его перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко. До утра он останется в Белогорской центральной районной больнице под наблюдением врачей.
— Пострадавший от нападения льва Олег Зубков прооперирован… Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», — говорится в сообщении.
О самом нападении стало известно накануне вечером. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови и находится в тяжелом состоянии, на место для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет санавиации.
Также стало известно, что Зубков, пострадавший от нападения льва, относился к хищникам, как к детям. Директор зоопарка объяснил, что многие хищники рождаются в «Тайгане» и знакомы с Зубковым с детства, так как он проводит с ними много времени. Вырастая, зверей выпускают в саванну.