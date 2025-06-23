В Донецке сообщили, что ВСУ выпустили за сутки восемь боеприпасов по территории ДНР

Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики шесть раз. Для этого Киев задействовал восемь боеприпасов. Об этом говорится в сообщении управления ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины), шесть вооруженных атак — на горловском направлении. Всего выпущено восемь единиц различных боеприпасов», — подчеркнули в управлении.
Там отметили, что в результате атак ранения получили семь мирных граждан.
К слову, сутками ранее ВСУ обстреляли территорию ДНР 10 раз.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что европейская страна выделила Киеву 400 млн рублей на производство оружие.