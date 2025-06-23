Деятельность четырех финпирамид пресекли в Акмолинской области

«Также проводится работа по закрытию противоправных аккаунтов, чатов и ссылок на сайты, осуществляющие или рекламирующие игры в онлайн-казино, пропагандирующие и зазывающие в финансовые пирамиды, а также осуществляющие незаконную деятельность по обмену криптовалюты. За истекший период текущего года в социальных сетях заблокировано восемь чатов и аккаунтов, в которых состояли около двух тысяч участников, а также внесено на блокировку более тысячи ссылок на противоправные контенты», — резюмировал Алмас Баймурзин.