Американский летчик из США встретил НЛО и описал его

Боденхаймер исключил возможность того, что это был дрон или обычный самолет. По его словам, аэродинамические свойства объекта не позволяли ему летать подобным образом: «Аэродинамически такой прямоугольник просто не может летать», — заявил летчик. Он также отметил, что многие военные пилоты предпочитают не рассказывать о подобных встречах, опасаясь насмешек со стороны коллег. Однако, по его наблюдению, в последние годы отношение к сообщениям о НЛО стало меняться, и подобные случаи обсуждаются открыто.