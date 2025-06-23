Появилось видео удара «Искандером-М» по военному полигону ВСУ под Херсоном. Видео

Эксперты отмечают высокую эффективность применения «Искандеров» против скоплений живой силы и техники.
В сети опубликовано видео ракетного удара комплекса «Искандер-М» по полигону ВСУ в районе села Давыдов Брод Херсонской области. Кадры, снятые с разведывательного БПЛА, демонстрируют поражение территории кассетными боеприпасами, разместил telegram-канал «Изнанка».
«Это тот самый удар о котором сегодня написали Сухопутные силы ВСУ, утверждая, что были своевременно отработаны меры безопасности при получении сигнала воздушной тревоги, что позволило избежать многочисленных жертв. На кадрах мы можем наблюдать, что никакие мероприятия отработаны не были. Во время удара на полигоне проводились занятия с личным составом», — говорится в сообщении telegram-канала «Изнанка».
По данным источника, в результате атаки уничтожены около 11 единиц автомобильной техники, до 75 личного состава, а также расчет расчет ПВО с дроном-перехватчиком «Таран».
Минобороны России вечером 22 июня подтвердило результативность удара, заявив о ликвидации более 70 украинских военных. В то же время командование Сухопутных войск ВСУ признали потери, но по утверждению командования Сухопутных войск ВСУ, не выжили лишь трое бойцов.
Ранее российские военные уже наносили удары ракетными комплексами «Искандер-М» по объектам ВСУ, в частности по аэродрому в Чугуеве Харьковской области, где были уничтожены пусковые установки для запуска беспилотников и другая техника. Минобороны РФ регулярно сообщает о подобных операциях, направленных на снижение боеспособности украинских подразделений и уничтожение техники и личного состава противника.