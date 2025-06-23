Врач рассказал об операции, проведенной директору парка «Тайган»

Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка «Тайган» Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.
«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии», — сообщил журналистам Дорошенко.
По его словам, операция длилась «три часа», сейчас Зубков находится на ИВЛ.
Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.