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Цена на нефть Brent впервые с января превысила 80 долларов после ударов по Ирану

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в 2025 году впервые с 20 января превысила отметку в 81 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цена нефти Brent на ICE превысила 81 доллар за баррель впервые с 20 января.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в 2025 году впервые с 20 января превысила отметку в 81 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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К 01:00 по московскому времени цена Brent заметно ускорила рост, впервые с 21 января превысив уровень 80 долларов и достигнув значения 80,98 доллара за баррель. Уже к 01:01 по Москве котировки увеличились до 81,4 доллара за баррель, что на 5,28% выше предыдущих показателей.

На момент 01:05 по московскому времени стоимость Brent составляла 80,41 доллара за баррель, демонстрируя рост на 3,98%. Одновременно цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 5,89% и достигла уровня 78,40 доллара за баррель.

В ночь на 22 июня вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана, атаковав три ядерных объекта, расположенных в Натанзе, Фордо и Исфахане. Дональд Трамп дал понять, что не намерен прекращать военные действия в случае, если Исламская Республика продолжит вооруженное противостояние с Израилем. В операции против Ирана были задействованы шесть стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit. Самолеты нанесли удар по объекту в Фордо, сбросив 12 авиационных противобункерных бомб GBU-57A/B MOP. Эти боеприпасы считаются крупнейшими неядерными снарядами в арсенале США и предназначены для уничтожения целей, находящихся на значительной глубине в твердых породах, пишет телеканал 360.

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