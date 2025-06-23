Цена на нефть Brent впервые с января превысила 80 долларов после ударов по Ирану

В ночь на 22 июня вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана, атаковав три ядерных объекта, расположенных в Натанзе, Фордо и Исфахане. Дональд Трамп дал понять, что не намерен прекращать военные действия в случае, если Исламская Республика продолжит вооруженное противостояние с Израилем. В операции против Ирана были задействованы шесть стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit. Самолеты нанесли удар по объекту в Фордо, сбросив 12 авиационных противобункерных бомб GBU-57A/B MOP. Эти боеприпасы считаются крупнейшими неядерными снарядами в арсенале США и предназначены для уничтожения целей, находящихся на значительной глубине в твердых породах, пишет телеканал 360.