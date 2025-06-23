Ранее российские военные уже сообщали о ликвидации иностранных наемников при освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике, в частности, в Петровском и Алексеевке. Тогда среди погибших были обнаружены документы граждан Польши и Грузии, а также натовское вооружение. Следственный комитет России продолжает расследовать участие иностранных граждан в конфликте на стороне ВСУ.