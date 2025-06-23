«Разорвана трахея»: хирург Дорошенко рассказал об операции пострадавшего от льва Олега Зубкова

Лев разорвал клыками трахею и повредил мышцы директору парка «Тайган» Олегу Зубкову, после чего пострадавшего пришлось оперировать три часа. Об этом информировал главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко.
«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии», — сказал Дорошенко РИА Новости, добавив, что Зубков подключен к аппарату ИВЛ.
Напомним, лев набросился на Зубкова во время кормления животных в сафари-парке. Он сам смог выбраться из закрытой клетки и потерял сознание.
Следственный комитет начал проверку по факту нападения хищника на человека, а прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.
Это не первый случай нападения львов в «Тайгане». 16 октября прошлого года здесь случилась жуткая трагедия: две львицы и лев, привезенные из Мариуполя, растерзали сотрудницу зоопарка. Подробности читайте здесь на KP.RU.