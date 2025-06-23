«Разорвана трахея»: хирург Дорошенко рассказал об операции пострадавшего от льва Олега Зубкова

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии», — сказал Дорошенко РИА Новости, добавив, что Зубков подключен к аппарату ИВЛ.