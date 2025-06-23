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Директора парка Тайган Олега Зубкова прооперировали после нападения льва

Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко».

Источник: Аргументы и факты

Министерство здравоохранения Крыма сообщило, что директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва, перенёс операцию и остаётся под наблюдением медиков.

В настоящее время его состояние стабилизируют в Белогорской центральной районной больнице, после чего планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко.

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что в результате инцидента Зубков получил серьёзные травмы и был доставлен в реанимацию. Ведётся проверка обстоятельств происшествия.

Между тем генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что жизнь Зубкову удалось спасти благодаря оперативным действиям помощницы, которая сумела отогнать хищника.