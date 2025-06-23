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Стало известно, как Олегу Зубкову зашивали разодранную львом трахею

Владельцу крымского парка «Тайган» Олегу Зубкову три часа проводили операцию после того, как лев разорвал ему трахею.

Владельцу крымского парка «Тайган» Олегу Зубкову три часа проводили операцию после того, как лев разорвал ему трахею. Об этом сообщил главный внештатный торакальный хирург минздрава Крыма Андрей Дорошенко в интервью РИА Новости.

«У пациента повреждена трахея — лев прокусил её клыками. Также пострадали мышцы шеи: с обеих сторон повреждены грудинно-ключично-сосцевидные мышцы с активным кровотечением, а большая грудная мышца слева была оторвана. Все раны были ушиты», — рассказал хирург.

В настоящее время Зубков находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Нападение льва произошло накануне около 19:00 во время кормления хищников. В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы и значительную кровопотерю: у него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он сумел самостоятельно выбраться из клетки, но затем потерял сознание.

Коллеги доставили его в больницу на автомобиле, не дожидаясь скорой помощи. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По факту происшествия следственные органы начали проверку по статьям 238 и 143 УК РФ.