Стало известно, как Олегу Зубкову зашивали разодранную львом трахею

Нападение льва произошло накануне около 19:00 во время кормления хищников. В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы и значительную кровопотерю: у него порваны трахея, мышцы шеи и грудины. После нападения он сумел самостоятельно выбраться из клетки, но затем потерял сознание.