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В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

В ДТП в Приморье пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона.

«В районе села Благодатное Хорольского округа водитель автомобиля УАЗ 1964 года рождения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Ipsum», — говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура региона, множественные травмы и госпитализация стали результатом ДТП для обоих водителей и трёх пассажиров Toyota Ipsum, включая трехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку.

Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).