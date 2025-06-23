В Приморье пять человек пострадали в ДТП по вине пьяного водителя

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Приморье по вине пьяного водителя, сообщает прокуратура региона.
«В районе села Благодатное Хорольского округа водитель автомобиля УАЗ 1964 года рождения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Ipsum», — говорится в сообщении.
Как сообщает прокуратура региона, множественные травмы и госпитализация стали результатом ДТП для обоих водителей и трёх пассажиров Toyota Ipsum, включая трехлетнего мальчика и 12-летнюю девочку.
Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).