СБУ объявила в розыск Апти Алаудинова

По информации украинской спецслужбы, Алаудинов разыскивается с марта 2022 года. В отношении него выдвинуты обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». «В качестве меры пресечения судом вынесено постановление о разрешении на задержание с целью привода», — сообщается в материалах СБУ, пишет РИА Новости. Кроме того, имя Алаудинова внесено в базу украинского сайта «Миротворец», где размещают персональные данные лиц, которых власти Украины считают причастными к действиям против страны.