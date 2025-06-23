В Воронеже перевернулась пассажирская маршрутка, пострадали несовершеннолетние

«По предварительным данным, 36-летний водитель “Мерседеса”, двигаясь по проспекту Революции в сторону кинотеатра “Пролетарий”, при выполнении разворота не уступил дорогу маршрутному такси “Газель”, которым управлял 66-летний мужчина, следовавшему во встречном направлении. В результате произошло столкновение, после которого маршрутка опрокинулась», — говорится в сообщении.