В Воронеже перевернулась пассажирская маршрутка, пострадали несовершеннолетние

В Воронеже произошло столкновение автомобиля «Мерседес» с пассажирской маршруткой, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По информации ведомства, ДТП случилось в 22:10 на проспекте Революции.
«По предварительным данным, 36-летний водитель “Мерседеса”, двигаясь по проспекту Революции в сторону кинотеатра “Пролетарий”, при выполнении разворота не уступил дорогу маршрутному такси “Газель”, которым управлял 66-летний мужчина, следовавшему во встречном направлении. В результате произошло столкновение, после которого маршрутка опрокинулась», — говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что травмы получили три пассажира маршрутного транспорта, среди них есть 15-летний подросток.
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