Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже перевернулась пассажирская маршрутка, пострадали несовершеннолетние

В Воронеже произошло столкновение автомобиля «Мерседес» с пассажирской маршруткой, в результате которого пострадали три человека.

В Воронеже произошло столкновение автомобиля «Мерседес» с пассажирской маршруткой, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, ДТП случилось в 22:10 на проспекте Революции.

«По предварительным данным, 36-летний водитель “Мерседеса”, двигаясь по проспекту Революции в сторону кинотеатра “Пролетарий”, при выполнении разворота не уступил дорогу маршрутному такси “Газель”, которым управлял 66-летний мужчина, следовавшему во встречном направлении. В результате произошло столкновение, после которого маршрутка опрокинулась», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что травмы получили три пассажира маршрутного транспорта, среди них есть 15-летний подросток.

Ранее появились подробности смертельной катастрофы воздушного шара в «бразильской Каппадокии».