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В Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии

Слюсарь: в Ростовской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на промпредприятии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки… В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется», — написал он.

Слюсарь отметил, что на данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

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