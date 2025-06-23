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Атака БПЛА была отражена в Ростовской области, есть возгорание на предприятии

Ростовская область подверглась воздушной атаке, в результате которой беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Ростовская область подверглась воздушной атаке, в результате которой беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

— По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки, — сообщил он в своем Telegram-канале.

В Каменском районе из-за атаки произошло возгорание на промышленном предприятии. На место происшествия выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, пострадавших среди работников предприятия нет. Информация уточняется.

22 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали над территорией страны 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве отметили, что девять дронов уничтожили над территорией Брянской области и по одному — над территориями Смоленской области и Республики Крым.

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