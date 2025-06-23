ВСУ массово атаковали дронами Ростовскую область

Вооруженные силы Украины массово атаковали Ростовскую область. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, атаке подверглись северные районы области.
«По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки. На данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Слюсарь уточнил, что в результате атаки на промышленном предприятии в Каменском районе произошел пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. По предварительным данным, работники предприятия не пострадали.
Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили в воскресенье восемь боеприпасов по территории ДНР.
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