В Иране слышны взрывы

Ранее израильские ВВС нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана, в результате которых были разрушены объекты в Натанзе, Тегеране и Керманшахе, а также погибли высокопоставленные военные и специалисты ядерной программы. После этого иранские власти усилили меры безопасности и привели в боевую готовность системы ПВО.