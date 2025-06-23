Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с мотоблоком в Хабаровском крае

Авария произошла 22 июня 2025 года в 21:50 на улице Пограничной. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Sprinter, 58-летний мужчина, совершил наезд на мотоблок, двигавшийся в попутном направлении и поворачивавший направо на улицу Октябрьскую. Как уточняется, мотоблок не имел световых приборов и светоотражающих элементов, что затруднило его обнаружение в темное время суток.