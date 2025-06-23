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Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с мотоблоком в Хабаровском крае

В Вяземском районе Хабаровского края произошло ДТП с участием мотоблока, в результате которого пострадали трое человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале районной полиции.

Источник: ГУ МВД

Авария произошла 22 июня 2025 года в 21:50 на улице Пограничной. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Sprinter, 58-летний мужчина, совершил наезд на мотоблок, двигавшийся в попутном направлении и поворачивавший направо на улицу Октябрьскую. Как уточняется, мотоблок не имел световых приборов и светоотражающих элементов, что затруднило его обнаружение в темное время суток.

В результате происшествия травмы получили женщина-водитель мотоблока, мужчина-пассажир и несовершеннолетний ребенок 2014 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Полиция напоминает, что мотоблоки не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Перевозка пассажиров на них также нарушает правила дорожного движения.