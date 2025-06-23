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Аварийные отключения света произошли в Киеве после серии взрывов

Серия взрывов на фоне воздушной тревоги прогремела ночью 23 июня в столице Украины. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, город атаковали российские дроны, в результате чего есть повреждения в нескольких районах.

Источник: Life.ru

Местные жители сообщают об аварийном отключении электричества в ряде районов украинской столицы.

Ранее Вооружённые силы Украины сообщили о потерях в результате ракетного удара России по одному из тренировочных полигонов механизированной бригады. По данным украинских военных, трое военнослужащих погибли, ещё 11 человек получили ранения. При этом, как уточнили в Минобороны РФ, удар был нанесён «Искандером» по полигону ВСУ в районе Давыдова Брода, расположенного в Херсонской области. Погибли более 70 человек.