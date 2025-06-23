Дмитриев предупредил о последствиях решения Ирана

«Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят», — отметил глава РФПИ на своей странице в соцсети Х. По словам Дмитриева, мировой рынок нефти не защищен от резких колебаний цен, если будет заблокирован стратегически важный Ормузский пролив.