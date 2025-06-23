Слюсарь сообщил о пожаре на предприятии в Ростовской области после атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область ночью 23 июня. В результате на промышленном предприятии в Каменском районе произошло возгорание. Об этом уведомил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По его сведениям, пострадавших нет. На место ЧП прибыли подразделения МЧС. Юрий Слюсарь сообщил о сбитии дронов над Миллеровским, Каменским, Тарасовским, Боковским и Милютинским районами.
«По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки. На данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах», — говорится в посте.
Атакам подвергается также Волгоградская область. Во время одной из них, 22 июня, в результате падения фрагментов дронов возникли локальные пожары. Горела сухая трава.