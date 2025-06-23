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В Новосибирской области мужчина едва не задушил девочку

Он угрожал повесить ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В селе Медведское Черепановского района Новосибирской области днем 22 июня мужчина едва не задушил девочку. Об этом написали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— Девочка разговаривала с женщиной на мопеде по поводу поведения на дороге, рядом находился мужчина, который к данному разговору не имел никакого отношения. После недолгих раздумий он кинулся на девочку со словами, что повесит ее, и кинулся душить, — поделился очевидец.

По его словам, на место вызвали полицию. Правоохранители приняли заявление.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет опубликован позднее.