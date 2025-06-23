В Новосибирской области мужчина едва не задушил девочку

В селе Медведское Черепановского района Новосибирской области днем 22 июня мужчина едва не задушил девочку. Об этом написали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
— Девочка разговаривала с женщиной на мопеде по поводу поведения на дороге, рядом находился мужчина, который к данному разговору не имел никакого отношения. После недолгих раздумий он кинулся на девочку со словами, что повесит ее, и кинулся душить, — поделился очевидец.
По его словам, на место вызвали полицию. Правоохранители приняли заявление.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет опубликован позднее.