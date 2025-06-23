МЧС: На Камчатке ожидается размыв кос и затопление прибрежных территорий

МЧС по Камчатскому краю объявило штормовое предупреждение в связи с надвигающимся штормом, который может вызвать размыв песчаных кос морской водой и затопление низменных участков на северо-восточном побережье региона.
— Размыв песчаной косы морской водой прогнозируют еще на одном участке северо-восточного побережья Камчатки. Возможно затопление низменных участков в районе сел Вывенка, Корф, Апука Олюторского района и села Ильпырского Карагинского района, — говорится в сообщении ведомства.
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, штормовое предупреждение будет действовать с 22:00 (14:00 мск) 23 июня до 02:00 (19:00 мск) 24 июня. Под угрозой затопления находятся районы сел Вывенка, Корф, Апука Олюторского и села Ильпырское Карагинского районов.
Циклон достиг берегов Камчатки в ночь на 22 июня, вызвав задержки рейсов в главном аэропорту полуострова. В настоящее время влияние циклона на погоду ослабевает.
Кроме того, 8 июня автомобиль провалился под асфальт на размытой сильными дождями дороге в поселке Пироговский в Мытищах. Дороги оказались затоплены из-за ливневых коллекторов, которые не выдержали чрезмерной нагрузки. Автомобилистов призвали объезжать участок дороги в Пироговском через Осташковское шоссе.