МЧС: На Камчатке ожидается размыв кос и затопление прибрежных территорий

Кроме того, 8 июня автомобиль провалился под асфальт на размытой сильными дождями дороге в поселке Пироговский в Мытищах. Дороги оказались затоплены из-за ливневых коллекторов, которые не выдержали чрезмерной нагрузки. Автомобилистов призвали объезжать участок дороги в Пироговском через Осташковское шоссе.