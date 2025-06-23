На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве

«Установлено, что адвокат в период с октября 2024 года по январь 2025 года, используя доверие своего клиента, находящегося под стражей, убедил, что решит его проблемы с законом путем передачи денег в сумме 2 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, утверждая, что эти деньги пойдут в качестве решения вопроса о заключении досудебного соглашения и переквалификации его действий на менее тяжкую статью УК РФ», — говорится в сообщении.