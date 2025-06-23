На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн — РИА Новости. Адвокат на Сахалине обвиняется в крупном мошенничестве в отношении своего клиента, сообщает прокуратура области.
«Установлено, что адвокат в период с октября 2024 года по январь 2025 года, используя доверие своего клиента, находящегося под стражей, убедил, что решит его проблемы с законом путем передачи денег в сумме 2 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, утверждая, что эти деньги пойдут в качестве решения вопроса о заключении досудебного соглашения и переквалификации его действий на менее тяжкую статью УК РФ», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ведомства, передавать деньги адвокат не планировал, а хотел оставить их себе, однако его планы пресекли сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.
Обвинение адвокату предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.