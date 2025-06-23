Подросток в Хабаровском крае перевел деньги отца мошенникам

Школьник был у родственницы в гостях, когда в какой-то момент она вышла из дома и не взяла с собой телефон. На него позвонили, и внук ответил. Звонивший назвался сотрудником оператора связи и сказал, что на его бабушку оформили доверенность, чтобы от ее лица проводить переводы, а для отмены операции нужно внести деньги.