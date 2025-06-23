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Подросток в Хабаровском крае перевел деньги отца мошенникам

Он думал, что помогает бабушке.

Источник: Freepik

В поселке Хор района имени Лазо обманутый мошенниками 16-летний подросток перевел им деньги отца. Преступники убедили юношу, что так он помогает своей бабушке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Школьник был у родственницы в гостях, когда в какой-то момент она вышла из дома и не взяла с собой телефон. На него позвонили, и внук ответил. Звонивший назвался сотрудником оператора связи и сказал, что на его бабушку оформили доверенность, чтобы от ее лица проводить переводы, а для отмены операции нужно внести деньги.

Подросток поверил, вернулся домой, взял деньги отца — 139 тысяч рублей — и через банкомат перевел на указанный мошенниками счет. После этого разговор с «сотрудником» завершился. Отец подростка, узнав о произошедшем, обратился в полицию.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, за прошедшую неделю жители Хабаровского края перевели мошенникам более 35 млн рублей.