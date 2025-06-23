В Хабаровском крае из-за паводка эвакуируют жителей посёлка Ургал-1

Жителей поселка Ургал-1 в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют из-за угрозы подтопления жилых домов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Людей просят собрать ценные вещи, документы, теплые вещи и перебраться в безопасное место.
— У многих жителей поселения есть дома в Новом Ургале, как раз туда на лодке и эвакуируют людей. На месте работают спасатели, там же находится и глава Новоургальского поселения. О том, что вода начинает заходить на жилые территории, местные жители начали сообщать утром 23 июня, — рассказали в администрации Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского района.
Подниматься вода в реке Ургал начала вчера после прошедших сильных дождей. На данный момент подтоплены дома и участки на нескольких улицах.
Как уточняет главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, в целом на реках края сохраняется средняя водность, повышенная — местами. Так, выше нормы на 0,5 — 1,5 метра уровень воды на реке Амур на участке у сел Малмыж и Нижнетамбовское, а также на реках Бурея, Ниман, Тырма, Кур, Мая. Подъемы уровней воды на 20−109 см в сутки наблюдаются на реках Бурея, Тырма, Амгунь, Урми. Подтоплена пойма рек Бурея, Урми, Кур, Сукпай, Амгунь на глубину 0,1−0,9 м.