В Хабаровском крае из-за паводка эвакуируют жителей посёлка Ургал-1

Как уточняет главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, в целом на реках края сохраняется средняя водность, повышенная — местами. Так, выше нормы на 0,5 — 1,5 метра уровень воды на реке Амур на участке у сел Малмыж и Нижнетамбовское, а также на реках Бурея, Ниман, Тырма, Кур, Мая. Подъемы уровней воды на 20−109 см в сутки наблюдаются на реках Бурея, Тырма, Амгунь, Урми. Подтоплена пойма рек Бурея, Урми, Кур, Сукпай, Амгунь на глубину 0,1−0,9 м.