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СК показал место нападения льва на директора парка Тайган Олега Зубкова

Зубков получил множественные травмы и в настоящий момент находится в реанимации.

Источник: Аргументы и факты

Крымское управление Следственного комитета России опубликовало видеозапись с места происшествия, где на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова напал лев.

Инцидент произошёл на территории парка, где животные свободно передвигаются, и сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

По информации следствия, Зубков получил множественные травмы и в настоящий момент находится в реанимации. Следователь, комментируя кадры, указал, что нападение произошло в районе подмостков — навесной конструкции, расположенной над открытым вольером, где гуляют львы.

На опубликованных кадрах видно перевёрнутое ведро, лежащее под пешеходным переходом — вероятно, на месте, где произошёл инцидент. Следственные органы продолжают выяснять детали случившегося и оценивают соблюдение мер безопасности на территории парка.

Ранее министерство здравоохранения Крыма сообщило, что Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва, перенёс операцию и остаётся под наблюдением медиков.