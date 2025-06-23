СК показал место нападения льва на директора парка Тайган Олега Зубкова

Крымское управление Следственного комитета России опубликовало видеозапись с места происшествия, где на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова напал лев.
Инцидент произошёл на территории парка, где животные свободно передвигаются, и сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося.
По информации следствия, Зубков получил множественные травмы и в настоящий момент находится в реанимации. Следователь, комментируя кадры, указал, что нападение произошло в районе подмостков — навесной конструкции, расположенной над открытым вольером, где гуляют львы.
На опубликованных кадрах видно перевёрнутое ведро, лежащее под пешеходным переходом — вероятно, на месте, где произошёл инцидент. Следственные органы продолжают выяснять детали случившегося и оценивают соблюдение мер безопасности на территории парка.
Ранее министерство здравоохранения Крыма сообщило, что Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва, перенёс операцию и остаётся под наблюдением медиков.