Пожарные эвакуировали 11 человек из задымлённого дома во Владивостоке

Во Владивостоке спасли 11 человек на пожаре. Вечером в воскресенье, 22 июня, в многоквартирном доме на улице Снеговая произошло возгорание. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, загорелся мусоропровод в районе седьмого этажа, из-за чего подъезд быстро наполнился густым дымом.
Сотрудники газодымозащитной службы оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специальных устройств эвакуировали 11 человек из квартир, проведя их по задымлённым коридорам. Благодаря слаженным действиям спасателей никто не пострадал.
Пожар был ликвидирован на площади около 10 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются компетентными органами.