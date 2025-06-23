Пожарные эвакуировали 11 человек из задымлённого дома во Владивостоке

Во Владивостоке спасли 11 человек на пожаре. Вечером в воскресенье, 22 июня, в многоквартирном доме на улице Снеговая произошло возгорание. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, загорелся мусоропровод в районе седьмого этажа, из-за чего подъезд быстро наполнился густым дымом.