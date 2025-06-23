В США забили тревогу из-за будущего Украины

Дэвис напомнил, что Украина уже ощутила на себе последствия перенаправления американских вооружений в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Тогда США, по его словам, передали региону военные системы, которые изначально предназначались для Киева. По мнению эксперта, дальнейшее перераспределение ресурсов может значительно осложнить положение украинской армии на фронте.