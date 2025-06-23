В США забили тревогу из-за будущего Украины

Ранее Зеленский пожаловался, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет.
Украина может столкнуться с серьезными трудностями в случае прекращения военной поддержки со стороны США и перенаправления американских вооружений на Ближний Восток. Об этом сообщил в интервью YouTube-каналу Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Они [власти Украины] боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда», — заявил Дэвис. Он подчеркнул, что украинское руководство опасается сценария, при котором Вашингтон полностью сфокусируется на ближневосточном направлении, оставив Киев без необходимой поддержки.
Дэвис напомнил, что Украина уже ощутила на себе последствия перенаправления американских вооружений в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Тогда США, по его словам, передали региону военные системы, которые изначально предназначались для Киева. По мнению эксперта, дальнейшее перераспределение ресурсов может значительно осложнить положение украинской армии на фронте.
В интервью телеканалу ABC News президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты направили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые изначально планировалось передать Украине. Президент отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты с предыдущей администрацией США. По словам Зеленского, о решении американской стороны изменить направление поставок он узнал непосредственно в день проведения интервью, передает RT.