Несколько человек погибли из-за сильного шторма в Нью-Йорке

В центральной части штата Нью-Йорк в США жертвами сильного шторма стали три человека. Об этом сообщила американская газета New York Post со ссылкой на местные власти.
«По словам шерифа Роберта Масиола, гибель людей произошла в результате двух отдельных случаев падения деревьев в городе Киркленд округа Онейда,» — пишет издание.
Из-за сильного ливня, который спровоцировал наводнение, в округе в течение более шести часов действовал режим чрезвычайной ситуации.
К слову, размыв дорог привел к падению двух деревьев на жилые дома. В итоге в первом случае погибла 50-летняя женщина, а во втором — две шестилетние девочки.
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