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Неизвестный на электросамокате сбил в центре Хабаровска 13-летнего мальчика

Водитель СИМ скрылся с места ДТП.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В центре Хабаровска в районе городской набережной электросамокат сбил 13-летнего пешехода, виновник скрылся с места аварии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло в районе дома № 15 на улице Шевченко вечером в воскресенье, 22 июня. Водитель СИМ не справился с управлением и сбил ребенка. Мальчик получил два перелома костей правой стопы, ему назначено амбулаторное лечение.

— Водитель транспортного средства (предположительно электросамоката желтого цвета) не установлен, так как скрылся с места ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

Напомним, ранее суд взыскал с компании по аренде электросамокатов компенсацию морального вреда и штраф за падение 14-летнего подростка.