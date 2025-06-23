Неизвестный на электросамокате сбил в центре Хабаровска 13-летнего мальчика

В центре Хабаровска в районе городской набережной электросамокат сбил 13-летнего пешехода, виновник скрылся с места аварии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло в районе дома № 15 на улице Шевченко вечером в воскресенье, 22 июня. Водитель СИМ не справился с управлением и сбил ребенка. Мальчик получил два перелома костей правой стопы, ему назначено амбулаторное лечение.
— Водитель транспортного средства (предположительно электросамоката желтого цвета) не установлен, так как скрылся с места ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Напомним, ранее суд взыскал с компании по аренде электросамокатов компенсацию морального вреда и штраф за падение 14-летнего подростка.