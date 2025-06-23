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В Омской области 15-летний мальчик пострадал в ДТП с легковушкой Chery Tiggo

Столкновение произошло из-за непредоставления преимущества в движении.

Источник: Комсомольская правда

Около 19 часов в воскресенье, 22 июня, в дежурной части ОМВД России по Омскому району стало известно о ДТП в селе Ростовка. При столкновении с Chery Tiggo травмировался 15-летний мопедист.

«Водитель автомобиля, мужчина 1993 года рождения, двигаясь по улице Мира, в районе перекрестка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мопедом “Альфа”», — поделились полицейские деталями ЧП.

В результате аварии ребенку потребовалась помощь медиков. Что конкретно спровоцировало инцидент — разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее «КП Омск» рассказала о наезде 16-летнего мотоциклиста на девятилетнюю велосипедистку.