В Омской области 15-летний мальчик пострадал в ДТП с легковушкой Chery Tiggo

Около 19 часов в воскресенье, 22 июня, в дежурной части ОМВД России по Омскому району стало известно о ДТП в селе Ростовка. При столкновении с Chery Tiggo травмировался 15-летний мопедист.
«Водитель автомобиля, мужчина 1993 года рождения, двигаясь по улице Мира, в районе перекрестка не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мопедом “Альфа”», — поделились полицейские деталями ЧП.
В результате аварии ребенку потребовалась помощь медиков. Что конкретно спровоцировало инцидент — разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «КП Омск» рассказала о наезде 16-летнего мотоциклиста на девятилетнюю велосипедистку.