В Россию массово хлынул китайский шоколад

В России в полтора раза увеличился импорт китайского шоколада.
Россия в мае 2025 года увеличила импорт шоколада из Китая втрое по сравнению с апрелем. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на данные таможенной статистики КНР. Объем ввоза составил 2,5 миллиона долларов, тогда как месяцем ранее закупки были на уровне 770,6 тысячи долларов.
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«В мае экспорт шоколада из Китая в Россию вырос до 2,5 миллиона долларов против 770,6 тысячи в апреле», — приводит агентство данные таможенной службы. По сравнению с маем прошлого года объем ввоза китайского шоколада увеличился в полтора раза. Резкое увеличение поставок объясняется восстановлением спроса.
Согласно расчетам, Россия заняла пятое место среди крупнейших покупателей шоколада из Китая, на нее пришлось 7,2% всего экспортного объема. Основными потребителями китайского шоколада в отчетном месяце стали Малайзия (9%), Гонконг и Япония (по 8,3%), а также Индонезия (8,1%). Общий объем экспорта шоколада из Китая в мае достиг 34,4 миллиона долларов, что также на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В апреле этого года эксперты в целом прогнозировали массовый ввоз китайской продукции в России. Такие прогнозы строились после пошлин, которые вводил американский президент Дональд Трамп на тот период.