В Россию массово хлынул китайский шоколад

Согласно расчетам, Россия заняла пятое место среди крупнейших покупателей шоколада из Китая, на нее пришлось 7,2% всего экспортного объема. Основными потребителями китайского шоколада в отчетном месяце стали Малайзия (9%), Гонконг и Япония (по 8,3%), а также Индонезия (8,1%). Общий объем экспорта шоколада из Китая в мае достиг 34,4 миллиона долларов, что также на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.