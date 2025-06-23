NBC: Иран пригрозил Трампу терроризмом в США за удары по своей стране

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по ключевым объектам иранской ядерной программы. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон через посредников уведомил Тегеран, что эти действия не являются началом широкомасштабной военной кампании и не направлены на смену власти в стране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что ответ Тегерана на агрессию США будет «соразмерным».