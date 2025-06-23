Спасатели очистили от нефтяных пятен реку Вилюй в Якутии

Ранее в Красноярском крае был объявлен режим ЧС межмуниципального масштаба в связи с аварийным разливом топлива, произошедшим с буксира на реке Енисей. В мероприятиях по устранению последствий участвуют 126 специалистов, а также задействовано 40 единиц техники.