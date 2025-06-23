На Камчатке размыло более 70 км дорог из-за таяния снега

«Согласно приказу КГКУ “Камчатуправтодор”, с 11:00 до 18:00 часов 23 июня для всех видов транспорта временно закрыто движение с 187-го по 263-й км автомобильной дороги “Мильково-Ключи-Усть-Камчатск”», — сообщается на сайте администрации округа. Согласно приказу, причиной переливания воды через земляное полотно на участке трассы между 207 и 209 километрами, расположенном между поселком Козыревск и селом Майское, стали интенсивное таяние снега и значительное количество выпавших осадков.