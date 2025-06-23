На Камчатке размыло более 70 км дорог из-за таяния снега

На Камчатке из-за подтопления закрыли более 70 км трассы (архивное фото).
Дорогу между Майским и Козыревском в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатки закрыли до вечера 23 июня из-за размыва полотна после таяния снега и сильных осадков. Об этом сообщили в администрации муниципалитета со ссылкой на оперативную информацию.
«Согласно приказу КГКУ “Камчатуправтодор”, с 11:00 до 18:00 часов 23 июня для всех видов транспорта временно закрыто движение с 187-го по 263-й км автомобильной дороги “Мильково-Ключи-Усть-Камчатск”», — сообщается на сайте администрации округа. Согласно приказу, причиной переливания воды через земляное полотно на участке трассы между 207 и 209 километрами, расположенном между поселком Козыревск и селом Майское, стали интенсивное таяние снега и значительное количество выпавших осадков.
На месте происшествия работают дорожные службы. Ведутся восстановительные работы. Движение пассажирских автобусов, следующих в Петропавловск-Камчатский, также временно приостановлено, пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок до снятия ограничений.
Усть-Камчатский муниципальный округ является важным транспортным узлом на востоке Камчатки. Здесь расположены крупные рыболовецкие предприятия, а население округа превышает три тысячи человек.