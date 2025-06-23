В Якутии двое мужчин уехали на рыбалку и не вернулись

В Якутии мужчины отправились на рыбалку и не вернулись.
Двое мужчин пропали во время рыбалки на реке Томмот в Алданском районе Якутии, сообщили в службе спасения республики. По данным ведомства, рыбаки перестали выходить на связь после того, как 17 июня отправились на реку ниже бывшего поселка Красная Звезда.
«К 22 июня поступило сообщение о том, что 17 июня в двое мужчин 1985 и 1975 годов рождения уехали на рыбалку на реку Томмот ниже бывшего поселка Красная Звезда и до сих пор не выходят на связь», — сообщили ТАСС в службе спасения Якутии. До этого знакомый пропавших выезжал на поиски, но так и не нашел их.
По информации спасателей, утром 23 июня к поисковой операции приступили четыре сотрудника Алданского поисково-спасательного отряда и группа добровольцев. Они обследуют территорию вдоль реки и прилегающие участки, а также проверяют возможные маршруты передвижения пропавших.
Случаи исчезновения людей во время отдыха на природе ранее уже фиксировались в различных регионах России. Так, в Югре спасатели с 10 июня проводили поиски мужчины, который пропал после прогулки на лодке по протоке Кривая, а в мае в Советском районе ХМАО завершились поиски пенсионера, также пропавшего на природе.