В Якутии двое мужчин уехали на рыбалку и не вернулись

«К 22 июня поступило сообщение о том, что 17 июня в двое мужчин 1985 и 1975 годов рождения уехали на рыбалку на реку Томмот ниже бывшего поселка Красная Звезда и до сих пор не выходят на связь», — сообщили ТАСС в службе спасения Якутии. До этого знакомый пропавших выезжал на поиски, но так и не нашел их.