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3-летняя девочка пострадала при опрокидывании авто в Заларинском районе

Водитель иномарки не справилась с управлением.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

3-летняя девочка получила травмы в результате опрокидывания автомобиля в Приангарье. Дорожный инцидент произошел накануне днем, 22 июня, на автодороге «Тыреть — Веренка» Заларинского района, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону и пресс-служба прокуратуры Приангарья, предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Premio, двигаясь в направлении поселка Залари, не справилась с управлением, съехала в кювет, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП малолетний пассажир с травмами была доставлена в больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится всесторонняя проверка. Прокуратура Заларинского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее агентство сообщало, что ДТП с участием иномарки произошло на улице Карпинской в Иркутске. Водитель иномарки снес линию электропередач.