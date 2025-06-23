3-летняя девочка пострадала при опрокидывании авто в Заларинском районе

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону и пресс-служба прокуратуры Приангарья, предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Premio, двигаясь в направлении поселка Залари, не справилась с управлением, съехала в кювет, после чего машина перевернулась.