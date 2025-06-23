Крокодил оторвал ноги и руку у кричащего мужчины, но ему удалось выжить

История жителя Зимбабве, ранее зарабатывавшего на жизнь рыбалкой, потрясла мир. Он поделился жуткими воспоминаниями о случае, произошедшем два года назад, когда на него напал крокодил.
Виндаси Млейа мирно ловил рыбу на реке Замбези, когда коварный хищник подкрался к нему, оставшись незамеченным. Рыбак чувствовал себя относительно спокойно, поскольку недалеко от него стадо слонов совершало переход на противоположный берег. Однако, когда он заметил крокодила, скрытно плывущего под водой, он попытался убежать, но не успел: рептилия молниеносно атаковала его.
Млейа отчаянно закричал, пытаясь освободиться от смертоносных челюстей рептилии. Его пронзительные крики услышали другие рыбаки, которые незамедлительно поспешили к нему на помощь.
«Мне удалось справиться с крокодилом, но за это пришлось дорого заплатить. Я почувствовал острую боль, когда он сжал зубы, оторвав мне ноги и одну руку», — рассказывает пострадавший.
На этом злоключения бывшего рыбака не закончились. Очнувшись, он осознал, что его прежняя жизнь разрушена. Он больше не мог зарабатывать на пропитание своей семьи. Желая быть полезным, мужчина занялся выращиванием овощей на огороде. Информацию об этом опубликовало издание The Herald.
Несмотря на то, что с момента ужасного нападения прошло уже два года, мучительные фантомные боли в ампутированных конечностях не дают ему покоя по ночам. Нередко он просыпается в ужасе, издавая полные отчаяния крики.
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