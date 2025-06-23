Крокодил оторвал ноги и руку у кричащего мужчины, но ему удалось выжить

Виндаси Млейа мирно ловил рыбу на реке Замбези, когда коварный хищник подкрался к нему, оставшись незамеченным. Рыбак чувствовал себя относительно спокойно, поскольку недалеко от него стадо слонов совершало переход на противоположный берег. Однако, когда он заметил крокодила, скрытно плывущего под водой, он попытался убежать, но не успел: рептилия молниеносно атаковала его.