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Считавшийся погибшим в ДТП на Южном Урале водитель бензовоза найден в лесу в шоковом состоянии

Считавшийся погибшим в «огненном» ДТП на Южном Урале водитель бензовоза найден в лесу в шоковом состоянии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: пресс-служба ГАИ Челябинской области

Подробности ликвидации последствий страшного дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе М-5 «Урал» приводит региональный Главк МЧС.

«По уточненной информации, в аварии погиб один водитель. Второй — водитель бензовоза — найден в лесополосе рядом с проезжей частью уже после ликвидации открытого горения. На носилках он был доставлен к карете скорой помощи», — отметили в пресс-центре.

Также там добавили, что огнеборцы применили метод пенной атаки для тушения возгорания.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на территории Катав-Ивановского района, добавили в ведомстве.

Напомним, все произошло примерно в 16:40 22 июня на 1652 километре дороги М-5 Москва — Челябинск.

«По предварительным данным, 44-летний водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу на участке, где это запрещено, совершил столкновение с грузовым автомобилем FAW, за рулем которого был водитель 1976 года рождения. После оба транспортных средства загорелись», — уточнили в ГАИ.

В результате водитель первого грузовика скончался на месте, второго — получил телесные повреждения, эвакуирован в медицинское учреждение.